رجال يعتدون على فتاة في أحد شوارع ليون الفرنسية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة في مدينة ليون الفرنسية للاعتداء والضرب على وجهها من قبل عدة رجال.

وبلغ عدد مشاهدي مقطع الفيديو الذي يوثق حادثة الاعتداء، ونشرته جماعة "Némésis" اليمينية المتطرفة أكثر من 400 ألف مرة منذ أمس.

ويظهر الفيديو الاعتداء على امرأة شابة في الشارع من قبل عدة رجال، ولكمها من قبل أحدهم بعنف على وجهها، في مدينة ليون.

Une jeune femme a été agressée à Lyon alors qu’elle ramenait une de ses amies.



La scène s’est passée quai Romain Rolland (Lyon 5) et on y voit un homme lui asséner un coup pendant qu’un autre la tien.



Peu d’infos pour le moment, mais la jeune femme a porté plainte à la… pic.twitter.com/7nbTIh50zb — Alice Cordier (@CordierAlice2) March 6, 2024

ووقع الحادث خلال الليل من السبت إلى الأحد، وقد أوضح مصدر في الشرطة أن الضحية تقدمت بشكوى وأنه تم فتح تحقيق.

وقد تسبب العنف الذي تعرضت له الفتاة في أضرار أكدت التقارير الطبية أنها لن تكون قادرة عن ممارسة حياتها المهنية لمدة 12 يوما.

وبدأت قوات الأمن التحقيق في "العنف المتعمد في اجتماع ضد امرأة" و"نشر صور للوقائع على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتعمل الأجهزة الأمنية على تسليط الضوء على ملابسات هذا الهجوم وتحديد هوية المتورطين فيه.

المصدر: لوفيغارو