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الأمن السيبراني الأردني يحذر من استعمال نوع من التطبيقات

مجتمع

الأمن السيبراني الأردني يحذر من استعمال نوع من التطبيقات
Gettyimages.ru
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 حذر المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، من استعمال نسخ غير أصلية لتطبيق "واتس اب"، كتطبيق "الواتس اب الذهبي".

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وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني من "انتشار نسخ غير أصلية لتطبيق واتس اب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كتطبيق الواتس اب الذهبي".

وأشار إلى أن "العديد من هذه التطبيقات تم تعديلها بحيث تشمل برمجيات ضارة تقوم بسرقة البيانات الشخصية والمالية من الأجهزة المصابة".

وأوصى المركز بتجنب مثل هذه التطبيقات وتحميل النسخ الأصلية منها من المتاجر الموثوقة مثل "Google Play" و"Apple Store".

ويأتي ذلك مع الانتشار الواسع للتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الجرائم الإلكترونية.

هذا ويلجأ الكثير من الأردنيين لاستعمال تطبيق "واتس اب الذهبي"، لتوفر فيه ميزة الاتصال الهاتفي والفيديو، وهذه الخاصية محظورة في تطبيق الواتس اب الأصلي في الأردن.

المصدر: RT

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