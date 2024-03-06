"هدد بالانتحار".. الأمن السعودي يصدر بيانا بشأن حادثة الرياض(فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على شخص لسرقته مركبة وصدم 3 مركبات، وهدد بإيذاء نفسه (الانتحار).

ونشر الأمن العام مقطع فيديو مموها للواقعة، وقال في بيان له: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لسرقته مركبة وصدم 3 مركبات وحاولة الهروب من الموقع، والتهديد بإيذاء نفسه.

وأضاف البيان: "وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك".

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لسرقته مركبة وصدم (3) مركبات. pic.twitter.com/EEqrFg2CIa — الأمن العام (@security_gov) March 6, 2024

وأظهر مقطع فيديو متداول، المتهم وهو يقف على حافة الشرفة، مهددا بالفقز والانتحار.

#تم_القبض في الرياض على واحد سرق سياره وتسبب بصدم ثلاث سيارات ويوم جوا يمسكونه هدد بالانتـ ـحار pic.twitter.com/osUB5JQVKf — #تم_القبض (@Arrested_911) March 6, 2024

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المصدر: RT