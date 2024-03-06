في ليلة العمر.. عريس جزائري يلبس خاتم الزفاف لوالدته بدلا عن زوجته!

وثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام عريس جزائري بإلباس والدته خاتم الزواج بدلا عن زوجته في ليلة العمر.

وأظهر الفيديو العريس وهو يحمل خاتم الزواج ويُلبسه لوالدته عوضا عن العروس التي كانت تقف قربه، ثم نزل على ركبتيه ليقبل قدمها وقام باحتضانها، وسط تصفيق الحاضرين.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إن تصرف العريس ناتج عن حبه لوالدته وتكريما لها أمام الجميع على المجهود الذي بذلته لتربيته، بينما قال آخرون إنه تصرف غير صحيح وجارح، وقد يكون كسر خاطر العروس.

المصدر: RT