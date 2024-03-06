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مصر.. حبس مقرئ شهير رقص أثناء تلاوته القرآن

مجتمع

مصر.. حبس مقرئ شهير رقص أثناء تلاوته القرآن
محمد نصر الطاروطي
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حكم في مصر على مقرئ شهير بالحبس 6 أشهر، بعد إدانته بمخالفة صحيح التلاوة.

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فيديو لشيخ مصري شهير يرقص ويصفق يثير جدلا واسعا
فيديو لشيخ مصري شهير يرقص ويصفق يثير جدلا واسعا

وقالت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر، أمس الثلاثاء، إنه صدر حكم بالحبس 6 أشهر بحق "محمد أحمد نصر على قطب الشهير بمحمد نصر الطاروطي" من محافظة الشرقية، مضيفة أنها ماضية بكل قوة وحزم لكل من يخالف صحيح تلاوة القرآن.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل وهو يرقص خلال تلاوة آيات من "سورة الشورى"، بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا.

المصدر: RT

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