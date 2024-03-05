 
مباشر

مصر.. إلزام ورثة رجل أعمال شهير بدفع مليون دولار لطليقته

مجتمع

مصر.. إلزام ورثة رجل أعمال شهير بدفع مليون دولار لطليقته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3tm

ألزمت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر في مصر يوم الثلاثاء، ورثة رجل الأعمال والمهندس أحمد بهجت، بدفع مبلغ مليون دولار لطليقته مقابل المهر والمؤخر.

وجاء ذلك نتيجة بلاغات عدة تقدمت بها طليقة أحمد بهجت للنيابة العامة ضد ورثته، لطلب نفقة ومهر موكلتها، وأحالتها النيابة محكمة الأسرة بأكتوبر والتي أصدرت قرارها المتقدم.

جدير بالذكر أنه في 21 مايو 2021، توفى رجل الأعمال أحمد بهجت، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ70 عاما، حيث كان قد نقل إلى أحد المستشفيات بأمريكا للعلاج.

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا