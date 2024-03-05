مصر.. إلزام ورثة رجل أعمال شهير بدفع مليون دولار لطليقته

ألزمت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر في مصر يوم الثلاثاء، ورثة رجل الأعمال والمهندس أحمد بهجت، بدفع مبلغ مليون دولار لطليقته مقابل المهر والمؤخر.

وجاء ذلك نتيجة بلاغات عدة تقدمت بها طليقة أحمد بهجت للنيابة العامة ضد ورثته، لطلب نفقة ومهر موكلتها، وأحالتها النيابة محكمة الأسرة بأكتوبر والتي أصدرت قرارها المتقدم.

جدير بالذكر أنه في 21 مايو 2021، توفى رجل الأعمال أحمد بهجت، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ70 عاما، حيث كان قد نقل إلى أحد المستشفيات بأمريكا للعلاج.

المصدر: "المصري اليوم"