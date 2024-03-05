"استخدم للإجهاض".. هيئة الدواء في مصر تمنع تداول نوع من الأدوية بالصيدليات واقتصاره على المستشفيات

قررت هيئة الدواء المصرية منع تداول الأدوية التي تحتوي على مادة الأوكسيتوسين "Oxytocin" في الصيدليات العامة، واقتصار تداولها على المستشفيات فقط.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، في قراراها، على اقتصار استخدام جميع المستحضرات المحتوية على مادة الأوكسيتوسين "Oxytocin"، والمتداولة محليا على المستشفيات فقط مع تطبيق القواعد، فيما منحت هيئة الدواء المستحضرات مهلة 3 أشهر فقط من تاريخ اللجنة 22 فبراير الماضي، لتطبيق القرار.

وبينت أن القرار جاء استنادا على قرار اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد.

وتمت الإشارة إلى أن اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد أوصت بعدم الموافقة على التماس الشركة وقصر استخدام مادة الـOxytocin على المستشفيات فقط، لأنه يحتاج إلى إشراف طبي أثناء تعاطى الدواء، وله آثار جانبية ومن الممكن أن يؤثر على نبض الجنين وذلك طبقا للمرجع العلمي BNF 85 & MHRA.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير المركز المصري للدراسات الدوائية علي عبد الله، أن هناك منتج دواء واحد حاليا، بتركيزين، يحتوي على هذه المادة بالسوق المصري تستخدم في إحداث انقباضات بالرحم والتعجيل بالولادة، مؤكدا على ضرورة استخدامها تحت إشراف طبي دقيق لمنع آثارها الجانبية.

ولفت إلى أن الأدوية التي تحتوي على هذه المادة كان يساء استخدامها في إجراء عمليات إجهاض، معربا عن مخاوفه من تسرب هذه الأدوية للأسواق السوداء بعد هذا القرار، وبيعها بأسعار باهظة.

المصدر: "القاهرة 24"