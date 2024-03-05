مصر.. بيان إلى مجلس النواب بشأن واقعة تحرش مدرس بـ4 طالبات

تقدم البرلماني المصري علاء سليمان ببيان عاجل لمجلس النواب، بشأن واقعة تحرش مدرس بـ 4 طالبات في مدرسة بأسيوط.

وفي التفاصيل، أعلن النائب علاء سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، "تقدمه ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، موجه لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، حول قيام مدرس في مدرسة صلاح أبونقل الجديدة للتعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، بالتحرش جنسيا بتلميذات في بداية عمرهن".

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم، أوضح سليمان قائلا: "الفتيات اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من قبل معلمهم يبلغ عددهم 4 فتيات، وعندما أخبرن مدير المدرسة بما تعرضن له، عنفهن وقام بتهديدهن، وطلب منهن عدم إخبار أحد أو التحدث معه عن الواقعة".

ولفت إلى أن المدرسة مشتركة بين البنين والبنات في المرحلة الابتدائية، منوها بأن المدرس يبلغ من العمر حوالي 40 عام .

وذكر البرلماني أن أولياء أمور الفتيات تقدموا له بالشكوى منذ عدة أيام، وذهب معهم إلى المحامي العام بأسيوط لتقديم شكوى، وطلب تحقيق فوري في الواقعة، وهو ما حدث بالقعل حيث تجري الآن التحقيقات لمحاسبة المدرس على فعلته بحق هؤلاء الأطفال، مشددا على أن الواقعة تسببت بضرر نفسي كبير للفتيات وأولياء أمورهم، "خاصة أننا مجتمع صعيدي ومثل هذه الأمور خادشة للحياء ونتعامل معها بشكل مختلف".

وانتقد سلميان ما وصفه بـ"تراخي الوزارة" في الرقابة على المدارس وعدم التحرك في الواقعة حتى الآن لمحاسبة مسؤولي المدرسة والمدرس عما بدر منهم، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المدارس.

المصدر: "المصري اليوم"