الهند .. زوج سائحة اغتصبها 7 رجال أمامه يقبل تعويضا (فيديو)

سلمت شرطة ولاية جهارخاند الهندية تعويضا قدره 10 آلاف روبية (12000 دولار أمريكي) لزوج امرأة إسبانية تعرضت للاغتصاب الجماعي في منطقة دومكا يوم الجمعة الماضي.

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وقالت الشرطة إن المرأة الإسبانية، التي كانت في جولة بالدراجة مع زوجها، تعرضت للاغتصاب الجماعي من طرف 7 أشخاص على بعد حوالي 300 كيلومتر من عاصمة الولاية رانشي، حيث كانت تقضي الليل في خيمة مع زوجها.

وقبل زوج المرأة التعويض وشكر شرطة الولاية على التحقيق السريع في القضية.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الهندية القبض على 3 أشخاص بزعم تورطهم في الجريمة، وما زالت عمليات البحث جارية للقبض على المتهمين الأربعة الآخرين.

ووصلت المرأة البالغة من العمر 28 عاما، وزوجها 64 عاما، إلى دومكا من بنغلاديش على دراجتين ناريتين. وكان من المفترض أن يذهبوا إلى بهاجالبور في بيهار بعد ذلك، بينما كانوا في طريقهم إلى نيبال عبر بيهار.

وجاء الزوجان إلى الهند بتأشيرة سياحية وكانا في رحلة ضخمة حول آسيا انطلقت من باكستان ثم بنغلاديش، قبل وصولهما إلى الهند.

🇪🇸🇮🇳 SPANISH TOURIST RAPED BY 7 MEN IN INDIA



“They beat us. They put a knife to my neck and told me they were going to kill me.”



“Something has happened to us that we would not wish on anyone. Seven men have raped me. They have beaten us and robbed us, although not many things,… pic.twitter.com/1Zgcsy7j3x — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 3, 2024

A #shameful and shocking incident occurred in #Jharkhand. A Spanish tourist lady was gang-raped by 7-8 men in Dumka. It is indeed shameful.

#Fernanda#JusticeForFernandapic.twitter.com/ZRcVJ0njar — aaru 🇮🇳 (@aaru_ti) March 5, 2024

المصدر: India Today