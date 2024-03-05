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الهند .. زوج سائحة اغتصبها 7 رجال أمامه يقبل تعويضا (فيديو)

مجتمع

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سلمت شرطة ولاية جهارخاند الهندية تعويضا قدره 10 آلاف روبية (12000 دولار أمريكي) لزوج امرأة إسبانية تعرضت للاغتصاب الجماعي في منطقة دومكا يوم الجمعة الماضي.

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كانت بصحبة زوجها.. 7 شبان يغتصبون سائحة إسبانية في الهند (فيديو)
كانت بصحبة زوجها.. 7 شبان يغتصبون سائحة إسبانية في الهند (فيديو)

وقالت الشرطة إن المرأة الإسبانية، التي كانت في جولة بالدراجة مع زوجها، تعرضت للاغتصاب الجماعي من طرف 7 أشخاص على بعد حوالي 300 كيلومتر من عاصمة الولاية رانشي، حيث كانت تقضي الليل في خيمة مع زوجها.

وقبل زوج المرأة التعويض وشكر شرطة الولاية على التحقيق السريع في القضية.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الهندية القبض على 3 أشخاص بزعم تورطهم في الجريمة، وما زالت عمليات البحث جارية للقبض على المتهمين الأربعة الآخرين.

ووصلت المرأة البالغة من العمر 28 عاما، وزوجها 64 عاما، إلى دومكا من بنغلاديش على دراجتين ناريتين. وكان من المفترض أن يذهبوا إلى بهاجالبور في بيهار بعد ذلك، بينما كانوا في طريقهم إلى نيبال عبر بيهار.

وجاء الزوجان إلى الهند بتأشيرة سياحية وكانا في رحلة ضخمة حول آسيا انطلقت من باكستان ثم بنغلاديش، قبل وصولهما إلى الهند.

المصدر: India Today

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