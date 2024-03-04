حسناوات عربيات بالزي الصحراوي يثرن تفاعلا على مواقع التواصل (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص على "تيك توك"، مقطع فيديو يظهر فتيات عربيات حسناوات ترتدين الزي الصحراوي بحفل زفاف على ما يبدو، حيث أثار جمالهن تفاعلا كبيرا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشر على حساب في "تيك توك"، الفتيات يجلسن داخل مكان الحفل، مرتديات الزي "الصحراوي"، ويضعن على رؤوسهن غطاء، فيما اختلف المعلقون عن جنسيتهن، حيث قال البعض إنهن موريتانيات، وأكد آخرون أنهن مغربيات.

وأشاد النشطاء في "تيك توك" بجمال الفتيات ووقارهن، حيث كتب أحدهم معلقا: "جمال الصحراء لا يضاهيه جمال"، وأضاف آخر: "ماشاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ".

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المصدر: RT