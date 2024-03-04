روسيا.. الموافقة على طلب الفنان ميخائيل يفريموف بالإفراج المشروط

أعلن رئيس لجنة المراقبة العامة في موسكو غيورغي فولكوف أن إدارة السجن وافقت على طلب الفنان الروسي يفريموف بالإفراج المشروط، بعد إدانته بحادث سير تسبب بوفاة شخص.

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وافقت إدارة السجن حيث يقضي الممثل الروسي ميخائيل يفريموف البالغ من العمر 60 عاما عقوبته، على طلبه بالإفراج المشروط. وتم الإعلان عن هذا القرار الإداري من قبل رئيس لجنة المراقبة العامة في موسكو غيورغي فولكوف.

وقال فولكوف على قناة تليغرام: "إن اللجنة التي شكلتها إدارة السجن الذي يقضي فيه الفنان ميخائيل يفريموف عقوبته وافقت على طلبه للإفراج المشروط، والقرار الآن بيد المحكمة".

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ويأمل ميخائيل يفريموف بإطلاق سراحه المشروط بحلول بداية الصيف الجاري. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة بعد إدانته في قضية حادث مرور أدى إلى وفاة شخص. وكان الممثل قد خضع للإقامة الجبرية منذ يونيو عام 2020، ودخل السجن في نوفمبر 2020.

جدير بالذكر أن ميخائيل يفريموف من مواليد نوفمبر عام 1963، هو ممثل في المسرح والسينما وكاتب سيناريو ومخرج مسرحي ومقدم برامج تلفزيونية، وهو الفنان الفخري لروسيا (عام 1995) والحائز على جائزة الدولة الروسية (2001).

والده أوليغ يفريموف (1927 - 2000) فنان الشعب للاتحاد السوفيتي، وبطل العمل الاشتراكي للاتحاد السوفيتي ومدير المسرح الفني في موسكو.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا