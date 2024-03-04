محمد حديد يصف بايدن بأنه "رئيس المشروع الصهيوني"

انتقد رجل الأعمال الأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد الرئيس جو بايدن، بسبب علاقاته مع إسرائيل خلال الحرب، قائلا إنه سيتم مطاردة بايدن مثل مجرم حرب نازي.

وردا على مقطع بثته قناة TRT World لمدير شبكة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة جيفري ساكس، يدعو فيه الولايات المتحدة إلى التوقف عن إمداد إسرائيل بالذخيرة، قال والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد: "هذه حرب بايدن على الشعب الفلسطيني.. سيمثل أمام المحكمة مع بقية المجرمين الصهاينة. سوف نطاردهم كما فعلوا مع النازيين".

وفي وقت سابق، وصف حديد بايدن بأنه "رئيس المشروع الصهيوني"، ردا على تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن طفلا فلسطينيا مات جوعا في غزة.

وعن المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، كتب: "ندعو الصهاينة إلى مغادرة أرص فلسطين"، مضيفا: "لا نحتاج إلى المطالبة بوقف إطلاق النار. نحن نطالب بوقف إطلاق النار".

المصدر: RT