السعودية تحيي أشهر مدينة ملاه في مصر

افتتحت شركة الحكير السعودية للتنمية والاستثمار والممثلة في شركة ماجيك لاند الحكير المرحلة الأولى من مشروع تنزا الترفيهي، على أرض مدينة "ماجيك لاند" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.

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وتعمل الشركة التابعة لمجموعة عبد المحسن الحكير القابضة، على تطوير المشروع بنظام حق الانتفاع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه.

⁠وتقدر مساحة الأرض الخاصة بالمشروع بنحو 170 ألف متر وستتضمن 7 مراحل ترفيهية منها منطقة المغامرات ومنطقة السباقات ومنطقة الألعاب النارية، ومنطقة السينما والمسرح ومنطقة ألعاب الأطفال.⁠

وحصلت مجموعة الحكير السعودية على أرض "ماجيك لاند" في 2018 بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، وهي أرض مملوكة لشركة مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يأتي المشروع بموجب عقد التعاون، ورغم توقيع العقد منذ 2018 إلا أن الشركة السعودية أجلت الافتتاح لأكثر من مرة.⁠

⁠وتحصل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على 12 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بزيادة سنوية 300 ألف جنيه ونسبة 5% عن مجمل الربح، ومن المتوقع تشغيل مشروع تنزا بنسبة 80% بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من تشغيله بالكامل خلال 2025.⁠

وتأسست مجموعة الحكير القابضة مجموعة سعودية في 1965 وتعمل في مجال السياحة والترفيه، وتمتلك 67 مدينة ترفيهية في السعودية والإمارات والهند ومصر، وهذا المشروع الجديد سيكون بمثابة أول مشروع ترفيهي تجاري متكامل بمصر والشرق الأوسط يتواكب مع خطط التنمية السياحية في مصر، وسيقدم مفهوم جديد في عالم السياحة والترفيه.

المصدر: بلومبرغ