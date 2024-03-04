بالفيديو.. ساعة نجل أغنى رجل في آسيا تبهر زوكربيرغ

تصدرت احتفالات ما قبل زفاف أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا الملياردير الهندي موكيش أمباني عناوين الأخبار، وساعة يد العريس أعجبت الملياردير مارك زوكربيرغ رئيس شركة "ميتا".

وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان، مذهولين من الساعة الفاخرة التي تزين معصم أنانت أمباني.

وأثناء الحديث قالت بريسيلا: "ساعتك رائعة"، ليرد زوكربيرغ قائلا: "أعرف لقد قلت له ذلك بالفعل".

ويضيف: "أنت تعلم أنني لم أرغب أبدا في الحصول على ساعة، ولكن بعد أن رأيت (ساعتك) أصبحت أعتقد أن الساعات رائعة"، وأضافت زوجته قائلة: "قد ترغب في ذلك".

Mark Zuckerberg & his wife Priscilla was surprised to see Anant Ambani's watch. Anant was seen carrying beautiful audemars piguet royal oak open worked skeleton worth INR 14 crore. 🤑#AnantRadhikaWedding | #AnantAmbanipic.twitter.com/DEql5XFWUA — Radhika Chaudhary (@Radhika8057) March 3, 2024

وانتشرت التكهنات بشأن العلامة التجارية للساعة وسعرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اقترح بعض المستخدمين أنها من صنع صانع الساعات السويسري الشهير "أوديمار بيجيه" من مجموعة "رويال أوك"، وقال آخرون إنها ساعة "ريتشارد ميل" ويبلغ سعرها حوالي المليون دولار، وهي مزينة بالذهب الوردي والألماس.

WATCH: Moment Mark Zuckerberg and his wife Priscilla are stunned by Anant Ambani's $1 million (Richard Mille) watch during his pre-wedding partypic.twitter.com/pPAvPl5BqO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 4, 2024

وزوكربيرغ، الذي تبلغ ثروته الصافية 176.1 مليار دولار، وزوجته من بين مجموعة بارزة من الضيوف الذين حضروا ثلاثة أيام من الاحتفالات التي استضافها موكيش أمباني لابنه.

المصدر: RT