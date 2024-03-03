مصر.. نشر اعترافات المتهمة الرئيسية بقتل مسؤول كبير في وزارة الدفاع اليمنية

كشفت وسائل إعلام مصرية عن اعترافات المتهمة الرئيسية في قضية مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن العبيدي، داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة.

وحسب موقع "القاهرة 24"، فإن اللواء العبيدي وقع ضحية سيدة وزوجها تعرفا عليه بهدف السرقة.

وقالت السيدة إنها مرت وهي وزوجها بظروف مادية صعبة وبدأت تبحث عن ضحية لسرقته، بحيث تقوم بتنويم الرجال في السيارة بعد التعرف عليهم، على أن يقوم زوجها بسرقتهم بعد ذلك.

وأشارت إلى انها تعرفت على العبيدي وتأكدت أنه "ثري"، وقالت "أطلع منه بأي مصلحة.. مش هيعرف يعمل معانا أي حاجة ومش هيعرف يجيبنا تاني".

وأوضحت أنها هي وزوجها واختها وزوج اختها، قرروا تنفيذ عملية سرقة العبيدي، بعد تخديره.

ورتبت الزوجة لقاء مع العبيدي بعد أن دعاهما لزيارته في منزله، لكن المفاجئة لهما كانت أن العبيدي كشف الأمر وقاومهم، وهو ما استدعى تدخلا من الشركاء الذين قاموا بربطه ومن ثم طعنه، وأدى ارتطام رأسه بجسم صلب بالتسبب في نزيف أفضى إلى موته.

ومن بين المسروقات التي ضبطت مع المتهمين، مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، ومساحيق تجميل، ومستلزمات منزلية أخرى.

المصدر: "القاهرة 24"