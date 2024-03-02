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الرئيس الإيراني يزور جامع الجزائر ويؤدي فيه صلاة المغرب (صور)

مجتمع

الرئيس الإيراني يزور جامع الجزائر ويؤدي فيه صلاة المغرب (صور)
AFP
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زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء يوم السبت مسجد "الجزائر"، وأدى فيه صلاة المغرب مع جموع المصلين.

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وكان في استقبال الرئيس الإيراني عميد مسجد الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني.

هذا وأبدى ابراهيم رئيسي خلال الزيارة إعجابه بجامع الجزائر، كما أدى صلاة المغرب مع جموع المصلين.

وجاءت هذه الزيارة على هامش أشغال القمة الـ7 لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

المصدر: "النهار" + RT

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