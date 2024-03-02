سعوديون يتجمهرون حول سيارة في سوق شعبي.. والسلطات توضح (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتجمهر مجموعة كبيرة من الأشخاص حول سيارة بسوق شعبي في الرياض.

وقالت مديرية الأمن العام السعودي في منشور لها على منصة "إكس"، إنه تم القبض على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي أثناء محاولتهما الهروب بمركبتهما في سوق شعبي إثر انتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي.

🎥 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي وصدم مركبتين أثناء هروبهما. pic.twitter.com/BzwFc47JlO — الأمن العام (@security_gov) March 1, 2024

وأكدت المديرية أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. فيما أشاد نشطاء بسرعة تدخل قوات الأمن لحل المشكلة، مؤكدين على ضرورة التزام كل شخص بالقوانين في المملكة.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي وصدم مركبتين أثناء هروبهما. pic.twitter.com/h6QmrpCA3M — إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) March 1, 2024

المصدر: RT