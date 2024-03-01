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شاب يطعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء داخل مسجد في العاصمة عمان (فيديو)

مجتمع

شاب يطعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء داخل مسجد في العاصمة عمان (فيديو)
Sputnik
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أقدم شاب ثلاثيني بالدخول إلى مسجد الصحابة بالعاصمة الأردنية عمان، في أثناء صلاة العشاء وقام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح خفيفة.

وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، عندما أقدم ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية بدخول المسجد عندما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء واعتدى على 4 منهم مشيرة إلى أن إصاباتهم كانت خفيفة وتم إسعافهم وحالتهم العامة حسنة.

وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص مرتكب هذا العمل وفتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث ودوافعه.

المصدر: عمون

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