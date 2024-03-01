شاب يطعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء داخل مسجد في العاصمة عمان (فيديو)

أقدم شاب ثلاثيني بالدخول إلى مسجد الصحابة بالعاصمة الأردنية عمان، في أثناء صلاة العشاء وقام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح خفيفة.

طعن 4 مصلين باعتداء شخص على مسجد الصحابة في الرصيفة#الاردن#عمونpic.twitter.com/w68NuCJsVk — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) March 1, 2024

وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، عندما أقدم ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية بدخول المسجد عندما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء واعتدى على 4 منهم مشيرة إلى أن إصاباتهم كانت خفيفة وتم إسعافهم وحالتهم العامة حسنة.

وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص مرتكب هذا العمل وفتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث ودوافعه.

المصدر: عمون