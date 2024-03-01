شاب يطعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء داخل مسجد في العاصمة عمان (فيديو)
Sputnik
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أقدم شاب ثلاثيني بالدخول إلى مسجد الصحابة بالعاصمة الأردنية عمان، في أثناء صلاة العشاء وقام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح خفيفة.
طعن 4 مصلين باعتداء شخص على مسجد الصحابة في الرصيفة#الاردن#عمونpic.twitter.com/w68NuCJsVk— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) March 1, 2024
وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، عندما أقدم ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية بدخول المسجد عندما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء واعتدى على 4 منهم مشيرة إلى أن إصاباتهم كانت خفيفة وتم إسعافهم وحالتهم العامة حسنة.
وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص مرتكب هذا العمل وفتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث ودوافعه.
المصدر: عمون