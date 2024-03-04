كيف نحدد أن لدى الشخص غشتالت مفتوحاً؟

يمر الإنسان خلال عملية إشباع احتياجاته بعدة مراحل تسمى دورة الاتصال. فإذا انقطعت الدورة في المرحلة الأولى أو الثانية، يتشكل لدى الشخص غشتالت مفتوح أي عقدة الحاجة غير المحققة كليا.





وتقول أخصائية علم النفس أولغا سيلينا الأستاذة في معهد موسكو للتحليل النفسي في حديث لـ Gazeta.Ru: "يثقل عدم اكتمال هذا الموقف أو ذاك كاهل الإنسان عادة، وستعود كل أفكاره باستمرار إلى ما لم يتمكن من تحقيقه. فمثلا، أدركت فتاة صغيرة أنها تريد الوقوع في الحب، لكن أحد والديها أخبرها أن هذا ليس هو الشيء الرئيسي في حياتها الآن، لأن الشيء الرئيسي هو الدراسة. فتذهب الفتاة للدراسة، لكنها تفكر باستمرار في الحب وتبدأ في البحث عنه في كل مكان على الإطلاق، لأن هناك حاجة، وهي بالتأكيد تريد إشباعها. وبالتالي، يمكن أن يحصل الغشتالت غير المكتمل في جميع مجالات الحياة - العلاقات، والعمل، وتحقيق الذات، والإبداع".

ووفقا لها، المرحلة الأولى، تبدا عندما تظهر الحاجة فقط وتجري عملية التعليم، فيدرك الشخص ما يريده فعلا. أما المرحلة الثانية، فهي البحث عن طريقة لإشباع الحاجة أو إدراك عدم إمكانية إشباعها. والمرحلة الثالثة هي الإدراك بأن الحاجة قد تم إشباعها. والرابعة- يكسب الإنسان طاقة إيجابية، ويستمتع بنتيجة إشباع الحاجة، وينغلق، ثم تتكرر الدورة مع حاجة جديدة.

وتقول: "يمكن أن يظهر الغشتالت غير المغلق في العلاقات الفاشلة المتكررة. وفي البحث المستمر عن شيء ما، مثل ، التقدير أو الثناء في أي ظرف من الظروف - في المنزل، في العمل، في وسائل النقل العام، عندما لا يتصرف الشخص كشخص مستقل محب أو محترف، ولكنه يحاول أن يكون "مناسبا للجميع".

ومن أجل غلق الغشتالت أي غلق دورة الاتصال وتلبية الحاجة، يتطلب الأمر تخصيص وقت والاستماع إلى الذات ليدرك الشخص ما يريده وما يقلقه.

وتقول: "يجب على الشخص تحليل كل هذه الاحتياجات - أيها "له" وأيها لا ، ويفهم كيف يمكن تحقيق هذه الاحتياجات. ومن الأفضل إكمال هذه المهمة باستخدام قلم وورقة (وليس أداة، لأنها تشتت الانتباه باستمرار). أي عليه تدوين جميع الاحتياجات والأهداف والرغبات والخطط دون تحليلها أثناء عملية التوليد حتى ينضب خياله. وعليه التفكير في كل عنصر ليفهم ما إذا كانت هذه الحاجة ذات صلة، وشطب شيء ما، وتجميع أشياء ما في كتل كبيرة".

ووفقا لها، من الضروري إغلاق الغشتالت، لأن أي موقف غير مكتمل سوف يستنزف طاقة من نفسية الشخص. ولن يعيش الشخص هنا والآن - بشكل كامل وبكل سرور، لكنه سينظر إلى الماضي، في محاولة لإكمال شيء ما، وسوف تذهب الطاقة إلى الحاضر والماضي.

معنى كلمة غشتالت

Gestalt كلمة ألمانية تكتَب بالحروف المائلة كونها كلمة غريبة على اللغات الأجنبية الأخرى، أي أننا لا نجد لها مرادفا في هذه اللغات. تأتي هذه الكلمة من كلمة Gestalten ويمكن ترجمتها "منح هيئة" أو "إعطاء بنية ذات معنى" وهكذا نستطيع تفسير كلمة غشتالت Gestalt على أنها "كل منظم"، أو "بنية ذات معنى"، أو "كلانية" فحسب، وأيضا "إعطاء هيئة"، أو "تشكل"... الخ.

المصدر: Gazeta.Ru +