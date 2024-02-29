الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الخميس، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم السبت الموافق 21 شعبان 1445هجري ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"