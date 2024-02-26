الصورة أصدق.. سيدة إيرلندية تخسر 650 ألف جنيه إسترليني بعد فوزها بمسابقة رشاقة

رفضت محكمة في إيرلندا طلب امرأة تعويضا قيمته 650 ألف جنيه إسترليني، عن إصابات تعرضت لها خلال حادث سيارة عام 2017، بعد نشر صورة لها وهي تفوز بمسابقة لرمي شجرة عيد الميلاد.

وقالت السيدة كاميلا غرابسكا (36 عاما) إنها أصيبت بحالة "إعاقة"، بعد حادث تصادم للسيارة التي كانت تستقلها عام 2017، ورفعت دعوى قضائية ضد شركة التأمين، موضحة أن الإصابات في ظهرها ورقبتها جعلتها غير قادرة على العمل أو اللعب مع أطفالها لأكثر من 5 سنوات.

لكن بعد ظهور صورة لغرابسكا وهي تفوز بمسابقة لرمي شجرة عيد الميلاد، خلال احتفال خيري في يناير 2018، رفض قاضي المحكمة العليا في ليمريك غربي إيرلندا، ادعاء المرأة.

ونشرت الصورة في صحيفة محلية، فيما ذكرت غرابسكا بعد نشر الصورة أنها لا تزال تعاني بسبب إصاباتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن القاضي كارمل ستيوارت قوله في المحكمة: "إنها شجرة عيد ميلاد طبيعية كبيرة جدا وهي ترميها بحركة رشيقة للغاية.. لا أستطيع إلا أن أستنتج أن هذه الادعاءات مبالغ فيها تماما، وعلى هذا الأساس أقترح رفض المطالبة بالتعويض".

ورفض القاضي قضيتها في النهاية، وحكم بأن سلوكها بعد الحادث كان متعارضا تماما مع الادعاءات التي قدمتها فيما يتعلق بإصاباتها.

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كما نفت غرابسكا تزييف إصاباتها، وقالت للمحكمة إنها "تحاول أن تعيش حياة طبيعية، ولا تزال تعاني الألم رغم أنها بدت سعيدة في الصورة".

المصدر: RT