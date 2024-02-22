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فيديو من مصر عن السعودية يثير تفاعلا كبيرا

مجتمع

فيديو من مصر عن السعودية يثير تفاعلا كبيرا
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع مقطع فيديو لكورال روح الشرق، يؤدون أغنية بمناسبة الاحتفالات بيوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية.

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وانتشر المقطع بشكل كبير على موقع "إكس" لأعضاء كورال روح الشرق يغنون أغنية سعودية باسم "هذا السعودي فوق" للفنان فهد بن فصلا ليتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع من قبل مغردين داخل السعودية.

ويحتفل السعوديون في الـ22 من فبراير من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود العام 1727.

المصدر: "إكس"

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