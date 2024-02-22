فيديو من مصر عن السعودية يثير تفاعلا كبيرا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع مقطع فيديو لكورال روح الشرق، يؤدون أغنية بمناسبة الاحتفالات بيوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية.

تهنئة جميلة من أبناء مصر الحبيبة للسعودية الغالية بمناسبة #يوم_التاسيس 🇸🇦❤️🇪🇬

pic.twitter.com/00y1qj0gha — طراد الأسمري (@alasmari) February 22, 2024

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وانتشر المقطع بشكل كبير على موقع "إكس" لأعضاء كورال روح الشرق يغنون أغنية سعودية باسم "هذا السعودي فوق" للفنان فهد بن فصلا ليتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع من قبل مغردين داخل السعودية.

أرسلها لي أحد الأصدقاء من مصر، مشاركة كورال روح الشرق بمناسبة #يوم_التأسيس ، #يوم_بديناpic.twitter.com/49aTgqGenq — نايفكو NAIF (@naifco) February 21, 2024

ويحتفل السعوديون في الـ22 من فبراير من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود العام 1727.

المصدر: "إكس"