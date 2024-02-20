السعودية.. فاجعة أليمة في مركز الحيا التابع لمحافظة الفرشة

شهد مركز الحيا التابع لمحافظة الفرشة في السعودية فاجعة أليمة، حيث لقي 4 أطفال أشقاء مصرعهم إثر حريق في منزلهم.

ونقلت صحيفة "سبق" عن علي بن محمد الحسني، ابن عم والد الضحايا قوله إنه "بمجرد خلود ابن عمه علي بن مانع يحيى آل الحسن وأفراد أسرته المكونة من 4 أبناء ذكور و5 بنات إلى النوم في منزلهم المسقوف بالهنجر في مركز وادي الحيا، استيقظ على كارثة احتراق منزله بعد أن بدأت ألسنة النيران بغرفة الأطفال الأربعة، ليهب لنجدة أسرته ونجح في إنقاذ بناته دون إصابات، ثم سحب طفلاً آخر وأخرجه وحمله وخرج به إلى جاره الذي نقله بدوره للمستشفى".

وأضاف: "بعدها، عاد الأب لبناته وزوجته وأخرجهن من باب البيت الخارجي، ولم يستطع بعدها الدخول لإنقاذ بقية الأطفال الثلاثة فجن جنونه وأبلغ الشرطة التي حضرت إلى الموقع وأبلغ الدفاع المدني البعيد عن المركز والذي لم يحضر لموقع الحريق إلا بعد قرابة الساعتين (وفق قوله) وعقب وفاة الأطفال الثلاثة".

وجرى نقل الطفل الرابع إلى مستشفى عسير ليمكث بالعناية المركزة 4 أيام قبل أن يفارق الحياة ويلحق بإخوته الثلاثة الذين توفوا في الموقع.

هذا ونقل مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة حسن بن محمد العلكمي، تعازي ومواساة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان والأسرة التعليمية، إلى الموظف مانع علي القحطاني، في وفاة أبنائه الأربعة.

المصدر: "سبق"