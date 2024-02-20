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أمير سعودي تعليقا على تصريحات ولي العهد: جميع من اعتقد بإمكانية تهميش المملكة تراجع عن أوهامه

مجتمع

أمير سعودي تعليقا على تصريحات ولي العهد: جميع من اعتقد بإمكانية تهميش المملكة تراجع عن أوهامه
Gettyimages.ru
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 أكد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد اليوم الثلاثاء، أن المملكة تسعى إلى أن تكون أحد الأقطاب في السياسة الدولية، مستندا إلى تصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلا: "إحنا في عالم متعدد متعدد الأقطاب الآن، وأنا أحس أن المملكة العربية السعودية، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وإشراف مباشر استراتيجي من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الله يحفظه، تسعى أنها تكون أحد الأقطاب، وأنها تفرض شروطها بأن تتوافق مع مصالحها".

وتابع الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "ولي العهد قال كلمة في غاية الأهمية قبل فترة في لقاء من لقاءاته السابقة، إن السياسة الخارجية للمملكة وعلاقاتها تقوم على مصالح شعبها، الهدف الأول للسياسة الخارجية هو تحقيق مصالح هذا الشعب".

وفي معرض حديثه عن العلاقات السعودية - الأمريكية وأهميتها، رغم التجاذبات التي تمر بها، ومراحل النزول والصعود الذي تشهدها، أشار إلى أن ما يؤكد تصريحات ولي العهد السعودي، هو أن "السعودية دائما تثبت أنها دولة لا تقبل أبدا إلا أنها تُعامل بالندية وبالاحترام الذي تستحقه"، مردفا: "وهذا كلام ما هو إنشائي، ولا إحنا قاعدين نتفاخر من غير شواهد..جميع من اعتقد أن المملكة العربية السعودية دولة يمكن تهميشها أو التقليل من تأثيرها، وعدم الاعتماد عليها في حل مشاكل المنطقة وجلب الاستقرار للعالم، (ثبت أنه واهم وتراجع عن أوهامه)، وهذا جاء بمنتهى الهدوء ومن غير ضجيج ولأنه الأفعال تتحدث".

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المصدر: "الإخبارية"

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