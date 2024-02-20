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السعودية.. العثور على مفقود القصيم "المطيري" متوفيا بعد أيام على اختفائه

مجتمع

السعودية.. العثور على مفقود القصيم
Sputnik
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أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ في السعودية، العثور على المواطن المسن منيع المطيري (80 عاما) متوفيا داخل سيارته بمحافظة البدائع، بعد أن فقد يوم الخميس الماضي.

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وقالت الجمعية في بيام لها: "تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ، خبر العثور على مفقود البدائع في القصيم متوفى..نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يحسن عزاء ذويه ويلهمهم الصبر والسلوان ونسأل الله العلي القدير أن يكتب أجر جميع المشاركين".

وأفادت وسائل إعلام سعودية محلية بأن فرق الإنقاذ عثرت على سيارة المفقود عالقة في حفرة بمكان بعيد عن الأنظار، بالقرب من مركز القرين على بعد 300 متر عن طريق المدينة السريع.

وكان فريق عون قد كثف عمليات البحث عن المفقود بالتعاون مع الجهات الأمنية، باستخدام سيارات الدفع الرباعي وطائرات الدرون، حيث استطاعت فرق البحث تحديد قرابة 90% من الأماكن الخطرة المحيطة بالموقع الأخير للمفقود، وجرى تمشيط كامل المنطقة المحيطة وصولا إلى محافظة الرس وقرية عشيرة ومركز خريمان الشغار.

المصدر: RT + "المرصد"

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