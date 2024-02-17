السعودية.. مواطنون يؤدون "رقصة الدحة" في درجة حرارة تحت الصفر احتفالا بيوم التأسيس (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر قيام متنزهين بتأدية "رقصة الدحة" الشعبية الشهيرة في جبل اللوز بالمملكة، حيث بلغت الحرارة 2 درجة تحت الصفر .

وعرضت "قناة الإخبارية" مقطع فيديو يظهر الثلوج تغطي جيل اللوز، فيما تجمع عدد من المواطنين أثناء تنزههم وقاموا بتأدية رقصة الدحة.

وقال زوار مرتفعات جبال اللوز إنهم قدموا إلى أعلى مرتفعات تبوك المتميزة بوجود عشبة "الشيح" للاحتفاء بيوم التأسيس.

فيديو | احتفالا وفرحا بقرب #يوم_التأسيس..



متنزهون يؤدون "رقصة الدحة" الشعبية الشهيرة في جبل اللوز والحرارة 2 تحت الصفر #الإخباريةpic.twitter.com/pCEP7hwBdR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2024

المصدر: "الإخبارية"