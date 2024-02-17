السعودية.. البرد يحطم زجاج مجلس في مركز الصفرة شمالي العاصمة الرياض (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حبات البرد وهي تحطم زجاج أحد المجالس في مركز الصفرة التابع لمحافظة ثادق شمال الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق هبوب الرياح بقوة وتساقط حبات البرد على زجاج المجلس، مما تسبب في تحطيمه، في حين كان عدد من الأشخاص يجلسون بداخله، حيث تراجع المتواجدون داخل المجلس إلى الخلف، بينما حملت الرياح حبات البرد إلى داخل المجلس، وتناثرت على الأرض.
البرد كسر الزجاج هذا في مركز الصفره التابعه لمحافظة ثادق— Hazem Rabie (@hr_eventhunter) February 17, 2024
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المصدر: RT