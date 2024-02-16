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"عمرها أكثر من 100 سنة".. رجل أعمال مصري كبير يشكو هدم مقابر أجداده

مجتمع

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أعلن رجل الأعمال المصري الكبير ومستشار محافظ البنك المركزي السابق هشام عز العرب إزالة مقابر أجداده ووالده التي تعود لأكثر من 100 عام.

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وتابع عز العرب في تدوينة له على موقع "إكس": "هدموا مدافن عيلتي الي موجودة من فوق 100 سنة حتي الرخام لم يسمح لنا الاحتفاظ به و قالوا كله متباع لمقاول الهدم ناخد فقط الرفاة".

وقال رجل الأعمال المصري ردا على أحد الأشخاص الذي طالبه برفع قضايا لاسترداد حقوقه: "لا خلاص احنا اشترينا مكان آخر في طريق الواحات و اكرام الميت دفنه و عموما مفيش حاجة تعوض عن وجع القلب اكتر من نقل رفاة اجدادي و أبويا".

يشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خطة تطوير كبرى عبر محور صلاح سالم الذي لتطوير الحركة المرورية في القاهرة الكبرى بهدف تخفيف الزحام والتكدس المروري حيث يربط شرق وغرب القاهرة، كما يسهل حركة المواطنين في الوصول إلى القاهرة الجديدة بداية من كوبرى السيدة عائشة، وبشكل مواز لطريق صلاح سالم الذي يقع شرق القاهرة، حيث تقع العديد من المقابر في هذه المناطق بالإضافة إلى العشوائيات.

المصدر: RT

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