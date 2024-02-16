 
مباشر

فنان مصري يتحدث عن معاناته مع الفقر ويوجه رسالة لأصدقائه

مجتمع

فنان مصري يتحدث عن معاناته مع الفقر ويوجه رسالة لأصدقائه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzop

تحدث الفنان المصري حسان العربي عن الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية بسبب قلة أعماله الفنية، معاتبا أصدقاءه في الوسط الفني على عدم ترشيحه لأي عمل.

فنان مصري يتحدث عن معاناته مع الفقر ويوجه رسالة لأصدقائه
إقرأ المزيد
فنان مصري مشهور يعلن تنازله عن اسمه الفني ويعتذر لفنان كبير (فيديو)
فنان مصري مشهور يعلن تنازله عن اسمه الفني ويعتذر لفنان كبير (فيديو)

وقال الفنان حسان العربي في تصريح لموقع "القاهرة 24": معييش فلوس وبقيت بحسب المشوار قبل ما أنزله، وبقول هيكلفني كام، وباخد المشوار تلت ساعات مشي بسبب إني بحافظ على المصاريف عشان أولادي، وبيصعب عليا لما أصدقائي يشتغلوا في عمل ومايرشحونيش".

وكان الفنان المصري قد عاتب في وقت سابق نجوم جيله وأصدقاء عمره وخاصة الفنانين "هاني رمزي، وصلاح عبد الله، ومحمد هنيدي" على عدم ترشيح اسمه لأعمال من بطولتهم، قائلا: "يا هاني أنت مش قادر ترشحني لحد، مش قادر يا صلاح تقدمني في عمل".

وأبدى حزنه كذلك إزاء عدم رد الفنان مصطفى شعبان على مراسلته، مشيرا إلى أنه من أكثر الفنانين الذي عمل إلى جوارهم، معقبا: "مصطفى شعبان صاحبي واشتغلنا مع بعض كثير، وصعبان عليا أنه نسيني، في حين أن أصدقائي يعملون معه".

وشارك حسان العربي في العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون، حيث استطاع أن يجسد شخصيات متنوعة ويتألق في أدائه ومن بين أبرز أعمال حسان العربي، مسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يعتبر من أكثر المسلسلات شعبية في مصر وحقق نجاحا كبيرا على مدار عدة مواسم.

بجانب مشاركته في بعض الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل طباخ الريس، ومسلسل الراكين، أفراح إبليس، يا أنا يا جدو، الحب الأول، ريا وسكينة، سيدنا السيد، قلبي ليس في جيبي، ولاد حارتنا.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا