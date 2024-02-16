فنان مصري يتحدث عن معاناته مع الفقر ويوجه رسالة لأصدقائه

تحدث الفنان المصري حسان العربي عن الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية بسبب قلة أعماله الفنية، معاتبا أصدقاءه في الوسط الفني على عدم ترشيحه لأي عمل.

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وقال الفنان حسان العربي في تصريح لموقع "القاهرة 24": معييش فلوس وبقيت بحسب المشوار قبل ما أنزله، وبقول هيكلفني كام، وباخد المشوار تلت ساعات مشي بسبب إني بحافظ على المصاريف عشان أولادي، وبيصعب عليا لما أصدقائي يشتغلوا في عمل ومايرشحونيش".

وكان الفنان المصري قد عاتب في وقت سابق نجوم جيله وأصدقاء عمره وخاصة الفنانين "هاني رمزي، وصلاح عبد الله، ومحمد هنيدي" على عدم ترشيح اسمه لأعمال من بطولتهم، قائلا: "يا هاني أنت مش قادر ترشحني لحد، مش قادر يا صلاح تقدمني في عمل".

وأبدى حزنه كذلك إزاء عدم رد الفنان مصطفى شعبان على مراسلته، مشيرا إلى أنه من أكثر الفنانين الذي عمل إلى جوارهم، معقبا: "مصطفى شعبان صاحبي واشتغلنا مع بعض كثير، وصعبان عليا أنه نسيني، في حين أن أصدقائي يعملون معه".

وشارك حسان العربي في العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون، حيث استطاع أن يجسد شخصيات متنوعة ويتألق في أدائه ومن بين أبرز أعمال حسان العربي، مسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يعتبر من أكثر المسلسلات شعبية في مصر وحقق نجاحا كبيرا على مدار عدة مواسم.

بجانب مشاركته في بعض الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل طباخ الريس، ومسلسل الراكين، أفراح إبليس، يا أنا يا جدو، الحب الأول، ريا وسكينة، سيدنا السيد، قلبي ليس في جيبي، ولاد حارتنا.

المصدر: القاهرة 24