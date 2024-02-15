السعودية.. بيان من الداخلية بشأن إعدام مواطنين

أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل (إعدام) بحق اثنين من الجناة في مكة المكرمة، "ارتكبا جريمة مهددة للأمن الوطني".



وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم كل من عبد العزيز بن صالح بن محمد التويم وسامي بن سيف بن ناجي جيزاني - سعوديي الجنسية - على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن، والعمل على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية، ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن".

وأضاف البيان: "وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحقهما".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق كل من عبد العزيز بن صالح بن محمد التويم وسامي بن سيف بن ناجي جيزاني - سعوديي الجنسية - يوم الخميس 5 شعبان 1445 هجري الموافق 15 فبراير 2024 بمنطقة مكة المكرمة".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"