ألمانيا.. لصوص المعادن يعطّلون السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة

أفادت تقارير أن عددا من رحلات القطارات فائقة السرعة ألغيت بين فرانكفورت وشتوتغارت يوم الاثنين الفائت، نتيجة تخريب لصوص المعادن للبنية التحتية الرئيسية.

وكشف Deutsche Bahn، مشغل السكك الحديدية في ألمانيا، أن سرقة الأجزاء المعدنية اكتشفت صباح الاثنين على جزء من المسار بين محطة Mannheim المركزية وبلدة لامبيرثايم القريبة.

وتبين أن الاضطراب الحاصل أثر على قطارات Intercity Express (ICE) التي تسير على خط برلين-فرانكفورت-شتوتغارت، مع إلغاء جميع الخدمات بين فرانكفورت وشتوتغارت.

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كما ألغيت رحلات بعض القطارات التي كانت متجهة من ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية إلى ميونيخ في الجنوب عبر مطار فرانكفورت وشتوتغارت. واضطر المشغل إلى إعادة توجيه قطارات ICE الأخرى التي تسافر بين فرانكفورت وMannheim.

وأفاد موقع "دويتشه فيله" أن عدد سرقات النحاس في ألمانيا شهد مؤخرا ارتفاعا كبيرا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الخردة المعدنية، مؤكدا أن العصابات المنظمة تشارك أيضا في عمليات السرقة بشكل احترافي، حيث تستخدم أدوات خاصة.

وشهدت ألمانيا مؤخرا 450 حالة سرقة معادن على السكك الحديدية التي تديرها Deutsche Bahn، حسبما صرح متحدث باسم مشغل السكك الحديدية لـEuronews، مضيفا أن السرقات أثرت على 3200 قطار، والتي تأخرت لمدة إجمالية تبلغ 40 ألف دقيقة وكلفت الشركة 7 ملايين يورو.

وقبل عيد الميلاد العام الماضي، تسببت سرقة الكابلات النحاسية بالقرب من Mannheim في حدوث اضطرابات محلية لعدة أيام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعطلت العديد من قطارات ICE بين فرانكفورت وكولونيا بسبب حادث آخر لسرقة المعادن.

المصدر: RT