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مهاجر جزائري يساعد امرأة على الولادة على أرصفة باريس (صور)

مجتمع

مهاجر جزائري يساعد امرأة على الولادة على أرصفة باريس (صور)
Gettyimages.ru
العاصمة الفرنسية باريس
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انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصة رجل جزائري مهاجر إلى فرنسا بعد أن ساعد امرأة على الولادة على أرصفة العاصمة باريس.

وحسب موقع observa algerie فإن الرجل الذي يدعى رباح سلطاني يبلغ من العمر 45 عاما، كان يعمل كرجل إطفاء في الجزائر التي غادرها عام 2018، ويعمل حاليا كسائق دليفري في باريس.

ويوم 5 فبراير وبينما كان يغادر لتوصيل طلب على دراجته النارية، وجد امرأة كاميرونية تتلوى من الألم في منتصف الشارع في باريس.

ولدى رؤية حالة المرأة، لم يتردد في التوقف لمساعدتها وإبلاغ خدمات الطوارئ لنقل الأم إلى المستشفى.

وبفضل خبرته المهنية، تمكن رابح من مساعدة المرأة المعنية أثناء ولادتها على الرصيف حتى قبل وصول المساعدة.

وقال رابح في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "من دواعي سروري الكبير اليوم أن أقوم بعمل إغاثة. من خلال الترحيب بطفل رضيع على الرصيف. أحسنت أيتها الأم الشجاعة وتهانينا".

المصدر: RT

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