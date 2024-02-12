بينهم امرأتان.. عقوبة الإعدام "حرابة" لـ5 مجرمين في منطقة الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل "حدا" بحق 5 من الجناة سعوديي الجنسية بمنطقة الرياض بتهمة قتل مواطن آخر، وتشكيلهم عصابة تمتهن استدراج الأشخاص وسلبهم والاعتداء عليهم.

وفي بيان للداخلية السعودية، أقدم كل من مشعل بن علي والبي، إبراهيم بن عبدالله المساوي، وسلطان بن محمد الأسمري، وعبير بنت علي بن ظافر العمري، وبيان بنت حافظ صديق، من الجنسية السعودية على قتل خالد بن دلاك بن محمد حامظي سعودي الجنسية أيضا.

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وفي تفاصيل الجريمة، تم استدراج المغدور إلى أحد المنازل واقتياده تحت تهديد السلاح وتقييده وسلبه وصعقه بالكهرباء وضربه بحديدة وبسلك كهربائي وبالأيدي وإلقائه في مكان منعزل ما أدى إلى وفاته.

كما تضمنت جرائم هذه العصابة خطف آخر والاعتداء عليه وسلبه، وتشكيلهم عصابة تمتهن استدراج الأشخاص وسلبهم والاعتداء عليهم، وتعاطيهم الحشيش المخدر وأقراص "الزانيكس" و"اللاريكا" الخاضعتين لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت الداخلية إلى أن التحقيق معهم بعد قبض الجهات الأمنية على الجناة المذكورين، صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من "الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضربا من ضروب الحرابة"، ولوجود سوابق متعددة على أغلب المدعى عليهم، فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين، وأن يكون ذلك بقتلهم.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجناة الخمسة يوم أمس الأحد 11 فبراير الجاري بمنطقة الرياض.

المصدر: واس