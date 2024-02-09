نجت من زلزال فبراير وتغلبت على المرض.. معمرة تركية تحتفل بتعافيها من الالتهاب الرئوي (صور + فيديو)

احتفلت المعمرة التركية خديجة دوزر (111 عاما) التي نجت من زلزال فبراير 2023 وتغلبت على المرض في مناسبات عديدة، بتعافيها من معاناة الالتهاب الرئوي.

وتعيش المعمرة دوزر في مدينة غازي عنتاب وكانت قد نجت من الزلزال الذي شهدته مناطق جنوب تركيا في 6 فبراير2023، كما تمكنت في سنوات سابقة من التغلب على العديد من الأمراض بينها نزيف في الدماغ وكسر في الورك.

وولدت الجدة خديجة في 1 يوليو 1913 بمنطقة ياوزايلي في عنتاب، ولديها اليوم 8 أبناء و36 حفيدا، وقد أصيبت بنزيف في الدماغ عندما كانت تبلغ 91 عاما من العمر.

وبعد إصابتها بنزيف الدماغ جرى نقلها إلى أحد مستشفيات ولاية غازي عنتاب، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها في العناية المركزة قبل أن تتماثل للشفاء.

كما استعادت الجدة خديجة عافيتها بعد تعرضها لكسر في عظمة الورك عقب سقوطها على الأرض أثناء تركيبها الستائر في المنزل، وكان عمرها حينها 105 أعوام.

الأطباء في "غازي عنتاب" جنوب تركيا يحتفلون بشفاء المعمرة خديجة دوزر (111 عامًا)، من مرض الالتهاب الرئوي، وطبيبها يقول أن مناعتها القوية ساعدت على سرعة شفائها، خديجة عاصرت دولة الخلافة العثمانية، وانتشلتها فرق الإنقاذ في الزلزال العام الماضي من تحت ركام منزلها المهدم بعد 5 ساعات pic.twitter.com/AtOyk0fQJW — جمال سلطان (@GamalSultan1) February 9, 2024

وخلال الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، انهار المنزل الذي كانت تتواجد فيه الجدة خديجة في منطقة "بسني" بولاية أديامان (جنوب)، حيث تمكنت فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى الجدة خديجة وإخراجها من تحت الأنقاض بعد حوالي 5 ساعات من انهيار المنزل، لتعود إلى أبنائها وأحبائها بعد تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة بمدينة أديامان.

وفي 28 يناير 2024 تعرضت خديجة لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى مستشفى "ميديكال بوينت غازي عنتاب" حيث تبين أنها مصابة بمرض الالتهاب الرئوي.

وبعد نقلها من وحدة العناية المركزة واستقرار حالتها الصحية قدمت إدارة المستشفى والأطباء والممرضات للجدة خديجة قالب حلوى مكتوبا عليه "111 عاما من الصحة والسعادة"، في إشارة إلى عمرها.

بيد أن المعمرة التركية تعاني من صعوبة في النطق.

ويقول كبير الأطباء وأخصائي جراحة الصدر في مستشفى "ميديكال بوينت غازي عنتاب" أكبر شاهين، إن الجدّة خديجة تمتلك شخصية مرنة وإيجابية رغم تقدمها في السن.

وأضاف: "نحن سعداء جدًا لاستعادتها عافيتها لأنه من الممكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي على الأشخاص المتقدمين بالعمر بشكل سلبي"، مشيرا إلى أن استجابة الجدة خديجة للعلاج كانت جيدة للغاية.

نجت من الزلزال وغلبت المرض.. المعمرة التركية "خديجة دوزر" تحتفل بعيد ميلادها الــ (111 عامًا)، بعد تعافيها من مرض الالتهاب الرئوي pic.twitter.com/DP2m8AMj2N — NRT عربية (@ArabicNrt) February 9, 2024

المصدر: الأناضول