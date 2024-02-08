طلاب يحتجون في أثينا ومدن أخرى على مشروع فتح جامعات خاصة في اليونان

تجمع أكثر من 15 ألف متظاهر في وسط أثينا الخميس للاحتجاج على خطط حكومة المحافظين الهادفة للسماح بفتح جامعات خاصة ذات رسوم دراسية بدءا من العام المقبل.

هتف المتظاهرون، وأغلبهم من الشباب، "ارفعوا أيديكم عن التعليم" ، وذلك أثناء تجمعهم خارج المبنى الرئيسي لجامعة أثينا. وعلقت لافتة احتجاجية عملاقة فوق المدخل كتب عليها: "أرباحهم أو تعليمنا".

تنوي الحكومة السماح للجامعات الأجنبية بإنشاء فروع لها في اليونان، وستفرض رسوما دراسية ولكنها ستعمل في إطار غير ربحي.

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ويرى المعارضون أن هذا من شأنه أن يقوض الجامعات العامة، التي يعاني العديد منها بالفعل من صعوبات في التمويل، ويهدد مستقبل التعليم العالي المجاني في البلاد.

نظمت مجموعات احتجاجية طلابية مظاهرات في عدة مدن بأنحاء اليونان واحتلت العشرات من مباني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ما أدى إلى تفعيل نظام الفصول الدراسية والامتحانات عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع قانون التعليم نهاية الشهر الجاري.

المصدر: AP