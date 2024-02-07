مصر..اتهام بلوغر شهيرة بالنصب على نحو 2000 شخص بحوالي مليار جنيه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر باسم البلوغر الشهيرة سلمى الغزولي، عقب اتهامها بالنصب على نحو 2000 شخص، بمئات ملايين الجنيهات.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن سلمى الغزولي نصبت على التجار بـ900 مليون جنيه عن طريق صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "ع الموضة".

وجرى اتهامها بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من 2000 ضحية من تجار الملابس.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مجموعة من الفتيات حررت محاضر ضد سلمى الغزولي بقسم شرطة أشمون ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة، واتهمتها وشقيقها بالنصب عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام"، حيث زعمت خلال صفحتها أنها تعمل في منتجات ماركة شهيرة، وأن لديها القدرة على عمل خصومات كبيرة من خلال كوبونات الخصم المباشر، الأمر الذي جعل الفتيات يتواصلن معها ويطلبن المنتجات.

وكشفت التحريات قيام سلمى الغزولي وشقيقها محمد، وخلود الصاوي، وهي صاحبة شركة شحن، بالنصب على عدد من السيدات في 100 مليون جنيه، بعد أن ادعت أنها تعمل في مجال الملابس الخاصة بماركة شهيرة عالمية عن طريق إعلانات روجت لها، وزعمت إعطاءهم خصومات على بضائع وملابس وعطور ومستلزمات نسائية أخرى تروجها العلامة التجارية، عبر تحويل الأموال عن طريق المحافظ الإلكترونية وتحويلات بنكية أخرى إلى حسابها بزعم توفير المنتجات ونصبت عليهن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وخلود الصاوي،، حيث تم ترحيل البلوغر وشقيقها إلى محافظة المنوفية، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"