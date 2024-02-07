كم استمر اللقاء بين الملك تشارلز والأمير هاري؟

سافر الأمير هاري عبر المحيط الأطلسي للقاء والده ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، إلا أن مدة اللقاء كانت مخيبة للآمال.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الأمير هاري وصل ظهر الثلاثاء إلى المملكة المتحدة، واجتمع مع والده الملك لمدة 45 دقيقة.

وكان الأمير قد سافر على متن رحلة ليلية للخطوط الجوية البريطانية من مطار لوس أنجلوس، ووصل إلى مطار هيثرو في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء.

ووصل إلى لندن بمفرده، دون زوجته ميغان ماركل أو طفليهما آرتشي وليليبث، كما فعل خلال حفل تتويج والده في مايو الماضي.

وجرى اللقاء بين تشارلز وهاري في قصر "كلارنس هاوس"، حيث كان الملك يتعافى بعد أن تلقى العلاج.

ووصفت مراسلة شؤون الأسرة الملكية في شبكة "سكاي نيوز" لورا بوندوك، اللقاء بين الملك وهاري بأنه "لحظة بارزة"، معتبرة أنه "لقاء ملكي، لكن ربما ليس مصالحة عظيمة".

وأضافت: "حقيقة أن الأمير هاري اضطر إلى السفر لآلاف الأميال لحضور هذا الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة - مع الأخذ في الاعتبار أن الاثنين لم يتحدثا شخصيا منذ أشهر - يعني أنه كان مهما".

المصدر: sky news