لبنان.. توقيف مواطن استغل القاصرات واعتدى عليهن تحت التهديد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم الثلاثاء توقيف مواطن استغل القاصرات واعتدى عليهن تحت التهديد.

وذكرت المديرية في بيان أن الموقوف م. ف. من مواليد عام 1963، وبتفتيشه ضبط بحوزته رخصتا سير بأسماء مختلفة، كما عثر داخل منزله على فتاة قاصر مع ابنها الرضيع عمره شهرين تقريبا، ومبلغ يقدر بنحو 21,000 دولار أمريكي، وأقراص منشطة.

يقوم باستغلال فتيات قاصرات والاعتداء عليهن تحت التهديد، وفصيلة عرمون تلقي القبض عليه وتعثر على ضحية قاصر وابنها داخل منزله

#قوى_الأمن#الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 6, 2024

وكشفت أنه بالتحقيق معه، أنكر القيام بما نسب إليه، في حين أكدت الفتاة القاصر التي عثر عليها في منزله بحضور مندوبة حماية الأحداث، "قيام الموقوف بالاعتداء على فتيات قاصرات واستغلالهن، وتسهيل أعمال ​الدعارة​ في منزله، وفي شقة أخرى".

وقد أودع الموقوف ​مكتب حماية الآداب​ ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء.

المصدر: RT