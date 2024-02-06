وزير الداخلية الأردني يشارك في مباراة كرة قدم (فيديو)

ظهر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الاثنين، وهو يشارك في مباراة كرة قدم في مخيم الأزرق للاجئين السوريين، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الفراية بخوض المباراة برفقة عدد من الشباب اللاجئين في أثناء جولة تفقدية للمخيم.

وأوضح الفراية خلال الزيارة أن الاستجابة للخطة الأردنية للاجئين السوريين لعام 2023 كانت أقل من 30%، من حجم التمويل الذي تتطلبه الخطة والبالغ 2.276 مليار دولار.

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وخلال زيارته لمخيم الأزرق والمخيم الأردني الإماراتي للاجئين السوريين، أكد وزير الداخلية الأردني في سياق تفقده قاطنيهما والتأكد من سلامة البنية التحتية في ظل الظروف الجوية الحالية، أن المملكة تستضيف أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري، 120 ألفا منهم يعيشون داخل المخيمات، فيما يقطن العدد المتبقي بين الأردنيين، واصفاً تلك الأرقام بالكبيرة والصعبة على الأردن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشكر الفراية دولة الإمارات على جهودها المقدّمة في المخيم الأردني الإماراتي والذي يقطنه أكثر من ستة آلاف لاجئ، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة فيه على مستوى عال جدا.

المصدر: "رؤيا"