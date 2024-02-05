أوكرانية تتخلى عن لقب ملكة جمال اليابان بسبب علاقة غرامية مع رجل متزوج (صور)

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الاثنين، أن الفائزة بلقب ملكة جمال اليابان 2024، الأوكرانية الأصل كارولينا شينو، تنازلت عن اللقب بسبب كشف علاقتها برجل متزوج.

وجاء في منشور الوكالة نقلا عن منظمي الحدث: "عارضة أزياء من أصل أوكراني تحمل الجنسية اليابانية، فازت بلقب ملكة جمال اليابان 2024، تخلت عن لقبها.. بعد كشف تفاصيل علاقتها برجل متزوج في مجلة أسبوعية".

Miss Japan Association

ويشار إلى أن فوز شينو كان يعتبر بالفعل مثيرا للجدل بسبب أصلها الأجنبي، لكن المنشور في مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية وضع حدا لهذه القصة، حيث تحدث المنشور عن علاقة غرامية بين مواطنة أوكرانيا ملكة الجمال مع "طبيب متزوج ذي نفوذ".

وبدورها، نشرت رابطة "ملكة جمال اليابان" بيانا على موقعها الإلكتروني قدمت فيه "اعتذارا عميقا" للأطراف المعنية بما في ذلك الرعاة والحكام، كما وعدت بأن تظل أعلى جائزة (اللقب الأول) للمسابقة شاغرة حتى نهاية العام.

وتم الإعلان عن فوز شينو في 22 يناير، وأصبحت بفوزها أول امرأة أوروبية تفوز بالجائزة الكبرى في المسابقة، التي صممت لتجسيد "جمال جميع النساء اليابانيات".

يذكر أن مسابقة ملكة جمال اليابان أقيمت لأول مرة عام 1950، ولا يتم إرسال الفائزة بها لتمثيل اليابان في المسابقات الدولية.

المصدر: "نوفوستي"