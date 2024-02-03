إعلامية سعودية شهيرة تكشف عن مصاعب واجهتها سابقا: حللوا دمي ووصفوني بالفاسقة (فيديو)

كشفت الإعلامية السعودية الشهيرة لجين عمران عن المصاعب التي واجهتها سابقا في بداية مسيرتها في مجال الإعلام.

وفي لقاء مصور عبر بودكاست "إلهاميات"، تحدثت لجين عمران عن بعض المواقف التي تعرضت لها في بداية دخولها الإعلام، مشيرة إلى أنه في بداية مسيرتها الإعلامية، كان أكثر من نصف المجتمع ضد ظهورها في التلفاز كما هي، بمباركة أهلها ولكن بغضب عام.

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وأوضحت عمران أنها أرادت أن تثبت للناس وللمجتمع بأكمله أن ما تقوم به ليس خطأ بالرغم من أن الكثير ينتظرون الذلة والخطأ بشيروا إلى الخطأ ومحاسبتها وفي بعض الأحيان يختلقون لها التهم، لافتة إلى أنها في البداية لم تكن بهذه القوة وفكرت في ترك مجال الإعلام.

وذكرت أنه من كثرة الانتقادات الموجهة لها أن بعض الأشخاص أصبحوا "يحللون دمها" في خطب يوم الجمعة، حتى أنهم كانوا يصفونها بـ"الفاسقة"، حسب قولها.

ولفتت إلى أن كل هذه الأمور كانت أكبر بكثير من أن تتحملها، حتى وصل بها الحال أن تخاف من العودة لبلدها خوفا من أن يقوم شخص ما باغتيالها.

وأردفت الإعلامية السعودية: "سبحان الله بعد كل هذه التغييرات (في المملكة) التي أنا من أسعد السيدات فيها، لأنني خضت أمور صعبة، وهذه لصالح كل سيدة ترغب بالنجاح وأن تعكس صورة جميلة عن بلدها السعودية وكانت تشعر بالخوف".

المصدر: RT