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إيلون ماسك يدعو مستخدمي "X" للتصويت على عزل وزير الأمن الداخلي

مجتمع

إيلون ماسك يدعو مستخدمي
Legion-Media
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دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مستخدمي شبكته الاجتماعية X للتصويت لصالح أو ضد عزل رئيس وزارة الأمن الداخلي الأمريكية  أليخاندرو مايوركاس.

طرح الملياردير ماسك التصويت على صفحته في شبكة" X " قائلا "هل ينبغي عزل الوزير مايوركاس لانتهاكه القانون عمدا، والتسبب في زيادة هائلة في الهجرة غير الشرعية التي بلغت أعلى مستوياتها في التاريخ؟".

فكانت النتيجة حتى الساعة 14:35 بالتوقيت المحلي (22:35 بتوقيت موسكو)، هي مشاركة أكثر من 81 ألف شخص في الاستطلاع. يعتقد 91.4% منهم أن مايوركاس يستحق العزل. 

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قبل إطلاق التصويت، أشار ماسك في مداخلة منفصلة إلى أنه "يدعم بشدة زيادة الهجرة القانونية" موضحا: "لست ضد الهجرة، وإنما أنا مثل أي شخص آخر عاقل، ضد فكرة تدفق أعداد هائلة من الأشخاص إلى أمريكا دون خضوعهم للتدقيق".

في وقت سابق، ذكرت قناة فوكس نيوز أن التصويت في مجلس النواب الأمريكي على عزل وزير الأمن الداخلي قد يتم يوم الثلاثاء.

في أواخر يناير، صوتت لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب لصالح عزل مايوركاس. حيث صوت 18 عضوا في اللجنة لصالح القرار، وعارضه 15.

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واشتداد الجدل بين سلطات ولاية تكساس والسلطات الفدرالية بهذا الشأن.

وجدير بالذكر أن أمن الحدود والإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية كان من بين المواضيع التي دارت حولها خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما أدى إلى تعطيل التشريع الذي يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل مختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

المصدر: تاس

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