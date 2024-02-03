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أردوغان يشارك في تشييع مفكرة تركية (فيديو)

مجتمع

أردوغان يشارك في تشييع مفكرة تركية (فيديو)
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، في مراسم تشييع المفكرة "آلاو ألاطلي" بإسطنبول.

وأقيمت صلاة الجنازة على نفس المفكرة التركية، عقب صلاة الظهر في جامع السلطان أيوب بالشق الأوروبي من إسطنبول، بمشاركة شعبية ورسمية واسعة.

ودفن جثمان الراحلة في المقبرة المجاورة لجامع السلطان أيوب.

من جهته، استهل أردوغان وصوله إلى الجامع بتقديم التعازي برفقة عقيلته السيدة أمينة، لأولاد الفقيدة وأقربائها.

وقد رحلت "ألاطلي" عن عالمنا يوم الجمعة، في إسطنبول عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وحضر مراسم الجنازة العديد من المسؤولين والنواب الأتراك وفي مقدمتهم رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.

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المصدر: "الأناضول"

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