سلطنة عمان.. عبوة "مشتبه بها" على شاطئ تثير الذعر والشرطة تصدر بيانا توضيحيا (فيديو)

أصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا توضيحيا كشفت فيه حقيقة مقطع فيديو تم تداوله في السلطنة لعبوة "مشتبه بها"، أثارت جدلا وقلقا بين العمانيين عبر مواقع التواصل.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيانها: "تابعت شرطة عمان السلطانية المقطع المتداول حول وجود عبوة مشتبه بها على أحد الشواطي بولاية جعلان بني بوعلي، وتفيد أن الفِرق المتخصصة عاينت ذلك".

وأضاف البيان: "اتضح أنها (العبوة) عبارة عن عبوة إنارة ليلية تستخدم في السفن، ربما طفت أو وقعت من إحدى السفن الغارقة أو العابرة في البحر".

تابعت شرطة عمان السلطانية المقطع المتداول حول وجود عبوة مشتبه بها على أحد الشواطي بولاية جعلان بني بوعلي، وتفيد أن الفِرق المتخصصة عاينت ذلك واتضح أنها عبارة عن عبوة إنارة ليلية تستخدم في السفن، ربما طفت أو وقعت من أحد السفن الغارقة أو العابرة في البحر.#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/WF9jPd3hET — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 2, 2024

وكان قد انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل حول العبوة، وأثار الذعر بعد أن زعم موثقها أنها قنبلة.

المصدر: RT