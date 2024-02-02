الأميرة رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبد الله يخطفان الأنظار بمباراة الأردن وطاجيكستان (فيديو+صور)

خطفت الأميرة رجوة آل سيف برفقة زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الأنظار، خلال تواجدهما على مدرّجات مباراة الأردن وطاجيكستان، ضمن بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

ومن على مدرجات "استاد أحمد بن علي" في العاصمة القطرية الدوحة، شجع كل من ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة، منتخب "النشامى" الذي حقق فوزا تاريخيا أمام طاجيكستان وصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا.

وبإطلالة لافتة وراقية، ظهرت رجوة آل سيف وهي ترتدي قميص المنتخب الأردني، بينما كانت تسدل شعرها على ظهرها وتعتمد مكياجا خفيفا.

وظهر الأمير الحسين بن عبد الله، إلى جانبها متحمسا بشدة، حيث أظهرت بعض اللقطات، تفاعله مع هدف الفوز للأردن الذي أهل النشامى لنصف نهائي كأس آسيا.

ياحلوهم — سحر | sahar (@l8l333) February 2, 2024

مع المنتخب الاشقاء والحبايب وبعد النسايب يحفظكم الله 🇯🇴🇸🇦🇯🇴🇸🇦❤💚❤💚❤💚❤💚 pic.twitter.com/X6dUuyIMkR — نوار @ (@Nwar_aa22) February 2, 2024

فرحة الأمير حسين بهدف منتخب بلاده 🤩🤍🤍🤍 pic.twitter.com/GHLWSB20pp — ● 𝑅𝒶𝓃 . 🪐 (@iroonsv) February 2, 2024

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وحقق المنتخب الأردني اليوم إنجازا تاريخيا بوصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الطاجيكي في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT