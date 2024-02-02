مصر..الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الطفلين المكبلين"

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع الفيديو عن "الطفلين المكبلين" المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية: "فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، يظهر أحدهما طفلين مكبلي اليدين من الخلف وصوت إحدى السيدات وهي تعاتبهما، والآخر يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بالتعدى عليهما بالضرب.. وبالفحص أمكن تحديد هوية الطفلين في الأول (وهما طالب وطالبة، مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل السويس)".

وأضاف البيان: "كما أمكن تحديد هوية الطفلين الآخرين وتبين أنهما (مع والدتهما وزوج والدتهما – مقيمان بذات العنوان)".

وأردفت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبسؤالهما، أيدا ما جاء بمضمون الفحص وأضافا أنهما ارتكبا الواقعة من شهرين بمحل سكنهما، وعللا قيامهما بذلك لعدم رغبتهما فى تواجد الطفلين معهما، ورفض والدهما إقامتهما معه"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

المصدر: RT