مستشفى سعودي يبادر إلى علاج الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد أزمتها الأخيرة (فيديو)

أعلن حسين القحطاني، مالك مجموعة "سدك" الطبية للجراحات التجميلية والجلدية في السعودية، عن مبادرة لعلاج الإعلامية المصرية ريهام سعيد بإشراف نخبة من الأطباء السعوديين والعالميين.





وخلال لقاء له مع برنامج "سيدتي"، قال حسين القحطاني: "ما دفعنا إلى هذه المبادرة دافع إنساني وديني وهذا واجب علينا لأننا نمتلك الإمكانيات، وفي مثل هذه المواقف صاحب المبادرة هو صاحب الإمكانيات.. والمستشفى متمكن من تعديل بعض الأخطاء الطبية وليس كلها، على يد مجموعة من أمهر الاستشاريين".



وعن التعديلات التي يمكن تصحيحها للإعلامية، أوضح القحطاني قائلا: "حتى الآن الأطباء والاستشاريين لم يفحصوا الحالة، ولم يشاهدوا سوى الفيديوهات عن طريق الإعلام، وبالتالي إذا هناك إمكانية للتصحيح ولو 10% سنتخذ هذه الخطوة".

وأردف: "هناك بعض الحالات نكتشف وجود مصائب صعب تعديلها، وبالتالي نترك الجسم يبني نفسه حتى تكون هناك إمكانيات ويتدخل الأطباء جراحيا، وهناك حالات يمكن التعديل".



واستطرد القحطاني: "لا نحمل الطبيب الذي أجرى العملية جميع الأخطاء، ويجوز الطبيب ما عنده خطأ".

وتابع: "غالبا أطباء جراحة التجميل إذا ذهب إليهم مريض لديه خطأ طبي، لا يتخذون إجراء، ويطلب منه يرجع إلى الطبيب السابق إلا إذا رأى أنه يمكن تعديل شيء بسيط..المريض إذا طلب أشياء كثيرة من الطبيب لا يمكن تنفيذها من الأفضل أن يعتذر الطبيب وهذا ليس معيبا".

وأكمل مالك مجموعة "سدك" الطبية: "الأخطاء واردة في كل بلد ولكن المفترض الطبيب لا يجازف".

مستشفى سعودي يبادر لعلاج الإعلامية ريهام سعيد وإشراف نخبة من الأطباء السعوديين والعالميين ..



حسين القحطاني (مالك مجموعة سدك الطبية للجراحات التجميلية والجلدية) يكشف التفاصيل @hussein363#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/3LPdnWQNbo — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2024

وفي وقت سابق، اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب بتشويه وجهها، موضحة أنها سترفع ضده قضية.

في حين أصدر المكتب الإعلامي للطبيب صعب بيانا توضيحيا رد فيه على هذا الاتهام، وقال إن ما نشر هي "أخبار كاذبة ومضللة".

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وأضاف في تصريحات أن "تاريخ العملية الجراحية يعود إلى شهر مارس لعام 2023، وليست في الآونة الأخيرة، وأنه لا يعلم خروجها للناس في ذلك الوقت، وتتحدث وكأنها أجرت العملية منذ أيام"، مضيفا: "اشتكت لي أن أطباء تجميل شوهوا وجهها في الثلاثة أعوام الأخيرة، وصار عندها عين أكبر من عين، وهذا أثر على وجودها في أعمال فنية، وجعلها تبتعد عن الشاشة، كما كانت تقول لي، حيث تظهر وكأنها امرأة عجوز".

وأكمل: "أجريت العملية لريهام في شهر مارس الماضي، وعالجت لها أمور كثيرة، مثل مناطق دهنية في الوجه، وأزمة عيونها، وصارت أحلى بكثير من ذي قبل، وانتهى الأمر شأنها كشأن أي مريضة، ولم تشكُ من أي مشاكل طوال الشهور الماضية".

المصدر: "روتانا" + RT