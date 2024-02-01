ترامب يعلق على صورة له أثارت التكهنات والجدل في مواقع التواصل (فيديو)

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على صورة التقطت له وأثارت تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي.

فادعى ترامب أنه لم يكن على علم بالبقع الحمراء التي شوهدت على يديه أثناء مغادرته برج ترامب في نيويورك في وقت سابق، الأمر الذي أثار التكهنات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية.

وظهر ترامب على قناة فوكس نيوز، حيث سأله الصحفي مارك ميريديث: "كيف حال يدك؟ يبدو أن الأمر أفضل الآن".

ليرد ترامب: "يدي؟"

فتوجه إليه الصحفي قائلا: "نعم، ماذا حدث في ذلك اليوم؟ ألم تشاهد الصور؟ لدى الخروج من برج ترامب؟"

فزعم ترامب أنه لم يشاهد الصور، قائلا إنه "لم يكن هناك شيء" على غير ما يرام في يديه.

وأضاف: "ربما يكون الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى صور علامات يده.

Donald Trump refuses to say why his hands were bloody when he was recently photographed with red marks on his hands.



Was it from killing the Republican Party?



pic.twitter.com/45QJnkaCkP — Cryptid Politics 🇺🇸🐊 (@CryptidPolitics) February 1, 2024

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والتقط مصورو الأخبار والمارة العلامات الموجودة على يد ترامب، حيث وصفها مقدم البرنامج جيمي كيميل بأنها "لحظة فيروسية كانت محرجة حتى بالنسبة له"، مضيفا أن العلامات هي "عرض شائع لمرض الزهري (وهو عدوى تنتقل بممارسة الجنس وتنجم عن العدوى ببكتيريا اللولبية الشاحبة"، حسبما ذكر موقع "هاف بوست".

المصدر: "الإندبندت"