المحكمة العليا الأمريكية توافق على تنفيذ أول حكم إعدام بالنيتروجين

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا بوقف إعدام أحد القتلة المدانين بغاز النيتروجين.

وسيكون كينيث يوجين سميث، أول سجين محكوم بالإعدام يتم إعدامه باستخدام هذه الطريقة التي يفترض أنها غير مؤلمة، في وقت لاحق من يوم الخميس.

واتفق قضاة المحكمة التسعة بالإجماع يوم الأربعاء على عدم الاستماع إلى استئناف من سميث، كان من شأنه أن يمنعه مؤقتا من دخول غرفة الإعدام في منشأة Holman الإصلاحية في ألاباما. ورفع سميث قضيته إلى المحكمة العليا بعد أن قضت محكمة محلية في وقت سابق من هذا الشهر بإمكانية المضي قدما في تنفيذ حكم الإعدام كما هو مخطط له.

وسيتم إعدام سميث باستخدام طريقة غير مختبرة: نقص الأكسجة بغاز النيتروجين. وبمجرد دخوله إلى غرفة الموت، سيتم إجباره على تنفس الغاز من خلال جهاز التنفس الصناعي، ما يحرم جسده من الأكسجين ويجعله يفقد الوعي قبل أن يتوفى.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية ألاباما، في وقت سابق من هذا الشهر، إن نقص الأكسجة في النيتروجين هو "طريقة الإعدام الأكثر إنسانية التي عرفها الإنسان".

وأشار فريق الدفاع عن سميث إلى أن هذه الطريقة لم يتم اختبارها في الولايات المتحدة، وأن الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية حظرت استخدام النيتروجين في القتل الرحيم لأغلب الثدييات، لأن وضعها في "بيئة خالية من الأكسجين أمر محزن بالنسبة لبعض الأنواع".

وبعد قرار المحكمة العليا، أصبح لدى ولاية ألاباما 30 ساعة لإعدام سميث. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها سميث إلى غرفة الإعدام، بعد فشل الجلادين في توصيل خطوط وريدية لأوردته عام 2020 من أجل إعطائه حقنة قاتلة.

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وحكم على سميث بالإعدام في عام 1996 لقتله زوجة واعظ قبل ثماني سنوات. وقام سميث، بالتعاون مع شريك أعدم في عام 2010، بطعن المرأة حتى الموت مقابل 1000 دولار. ويعتقد أن قس "كنيسة المسيح"، تشارلز سينيت، هو الذي أمر بقتل زوجته، على أمل الاستفادة من بوليصة التأمين على الحياة. وانتحر عندما ركز التحقيق في جريمة القتل عليه كمشتبه به.

وتمارس نحو 27 ولاية أميركية والحكومة الفيدرالية عقوبة الإعدام، وتكون الحقنة المميتة هي الوسيلة الأساسية لتنفيذ عقوبة الإعدام. ومع ذلك، فإن الحقن المميتة الفاشلة ليست غير شائعة، وتشير بيانات التشريح إلى أن هذه الطريقة غالبا ما تكون مؤلمة.

وعلقت شركة الأدوية التي تصنع المخدر الأكثر استخداما في عمليات الإعدام إنتاجها في عام 2009، ومع انتهاء صلاحية الدفعات المتبقية في الغالب، لجأت الولايات إلى أساليب بديلة في السنوات الأخيرة.

وتسمح الآن أيداهو وميسيسيبي وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية ويوتا بتنفيذ عمليات الإعدام رميا بالرصاص، في حين تسمح ألاباما وأركنساس وفلوريدا وكنتاكي وميسيسيبي وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتينيسي باستخدام الكرسي الكهربائي.

وتسمح سبع ولايات، بما في ذلك ولاية ألاباما، باستخدام غرف الغاز. وتسمح بعض الولايات للمدانين باختيار الطريقة المفضلة لديهم، بينما تقدم ولايات أخرى طرقا بديلة فقط في حالة عدم توفر الحقنة المميتة.

المصدر: RT