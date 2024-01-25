عالمة أمريكية تثير غضب البريطانيين بعد نصيحة قدمتها بشأن صنع الشاي

أثارت عالمة أمريكية غضب البريطانيين عندما قدمت نصيحة بشأن إعداد مشروبها الساخن المفضل، وهو الشاي.

وحسب ميشيل فرانكل، أستاذة الكيمياء في كلية برين ماور، فإن أحد مفاتيح كوب الشاي المثالي هو قليل من الملح.

وجاءت هذه النصيحة في كتاب فرانكل "منقوع: كيمياء الشاي"، الذي نشرته الجمعية الملكية للكيمياء يوم الأربعاء.

وقد أثار اقتراح إضافة الملح صيحات الغضب بين محبي الشاي في بريطانيا، حيث تظهر الصورة النمطية الشائعة الأمريكيين على أنهم أفظاظ تمتلئ بطونهم بمشروب القهوة، ويصنعون الشاي، إن فعلوا ذلك، في الميكروويف.

وكتب دليل آداب السلوك البريطاني "ديبرتس" على منصة X: "لا تقل لنا حتى كلمة ملح".

وتدخلت سفارة الولايات المتحدة بلندن في هذه الزوبعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يطمئن "شعب المملكة المتحدة الطيب أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتمثلة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة".

وجاء في المنشور الهزلي: "دعونا نتحد في تضامننا المنقوع ونظهر للعالم أنه عندما يتعلق الأمر بالشاي، فإننا نقف يدا واحدة... ستستمر سفارة الولايات المتحدة في إعداد الشاي بالطريقة الصحيحة - عن طريق الميكروويف".

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD — U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

وأوضحت السفارة في وقت لاحق أن منشورها كان "لعبة طريفة على روابطنا الثقافية المشتركة" وليس بيانا صحفيا رسميا.

في المقابل، فإن كلمة "منقوع" ليست مزحة. يقول ناشر الكتاب إنه نتاج بحث وتجريب لمدة ثلاث سنوات، ويستكشف أكثر من 100 مركب كيميائي موجود في الشاي و"يستخدم الكيمياء مع النصائح حول كيفية تحضير كوب أفضل".

المصدر: AP